Pioli sul primo giorno a Milanello: «Incontrai Calabria e Romagnoli». Le parole del tecnico rossonero a 7, settimanale del Corriere della Sera

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale del Corriere della Sera 7. Le sue dichiarazioni sul primo giorno a Milanello.

ARRIVO A MILANELLO – «Dopo i saluti all’ingresso sono andato sul campo e ho trovato, a destra, tra gli alberi, la statua di Rocco. Mi ha fatto specie: “Porca miseria dove sono arrivato”. Mi sono subito sentito a mio agio. Non so se ben accolto, ma stavo bene.»

CHI HA INCONTRATO IL PRIMO GIORNO – «Calabria e Romagnoli, ma non sono sicuro. Ricordo il primo discorso. Ho detto che se tutti noi siamo qui è perché abbiamo qualità, tutto dipende da come vogliamo lavorare. Se ci mettiamo passione, professionalità e sacrificio le cose andranno per forza bene. Pareggiamo la prima partita in casa con il Lecce, all’ultimo minuto, la seconda la perdiamo con la Roma. Lì ho scoperto che nelle difficoltà la squadra faticava a reagire: c’era da rimotivarla.»

L’INTERVISTA INTEGRALE