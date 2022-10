Pioli sul Mondiale: «Bisognerà capire quando farli riposare e quando farli giocare». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni della Lega Serie A del Mondiale. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«È un campionato anomalo per via delle date, non si è mai giocato così tanto ad agosto, settembre e ottobre. Ora stiamo pensando a cosa faremo in questo periodo e poi anche a come gestire la sosta lunga, soprattutto per chi non andrà ai mondiali: abbiamo già un programma per chi rimarrà a Milano, ma le incognite maggiori riguarderanno i nostri giocatori che andranno in Qatar. In quel caso bisognerà fare dei programmi individuali, in base a quando torneranno e a come torneranno. Bisognerà capire quando farli riposare e quando farli giocare. Questa sarà la situazione più delicata e importante da gestire».