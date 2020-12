Pioli sul calciomercato: «Vi spiego che tipo di giocatore serve al Milan»

Stefano Pioli ha definito il profilo dei possibili nuovi arrivi in sede di calciomercato: ecco le parole del tecnico rossonero

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha definito il profilo dei prossimi giocatori che dovranno unirsi al Milan:

«Servono giocatori con professionalità, fame e ovviamente qualità. L’area tecnica sa che si dovranno inserire giocatori che dovranno avere le qualità giuste per far parte del Milan. Non dovranno solo qualità tecniche ma anche morali perché lavoriamo in un certo modo e con particolare cura, devono arrivare perciò giocatori con queste caratteristiche».