Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato anche di Rafael Leao, autore di un gol contro lo Sparta Praga giovedì:

«La cosa che ci interessa di più è vedere nei nostri giocatori una crescita costante e continua. Non si deve accontentare perché ha un potenziale incredibile per fare ancora di più, ieri ha fatto gol ma poteva farne anche altri due. E’ all’inizio di un percorso visto che è ancora molto giovane. Per me la cosa più importante è vedere il suo impegno ogni giorno per migliorarsi».