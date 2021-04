Pioli: «Stiamo bene ma abbiamo avuto un problema non da poco»

Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma domani a San Siro tra Milan e Sampdoria

Conferenza stampa di Stefano Pioli, il tecnico rossonero ha parlato ieri per presentare la sfida contro la Sampdoria di oggi a San Siro. Il tecnico sottolinea una difficoltà oggettiva riscontrata in questi giorni.

SAMPDORIA – «Meglio rispetto alla partita di Spezia credo che ci vorrà poco. Stiamo bene sia dal punto di vista fisico che soprattutto dal punto di vista mentale. Non scordiamoci che arriviamo da una partita importante e giocata in ottimo modo contro la Fiorentina. Le difficoltà ci saranno anche domani anche perché abbiamo fatto un solo allenamento tutti insieme. Sarà una partita da vincere. La Sampdoria è una squadra che verticalizza molto e che anche in fase difensiva sa cambiare atteggiamento a partita in corso, dobbiamo essere bravi a leggere bene i momenti della gara»

POSITIVITA‘ – «La squadra deve pensare in positivo poi sappiamo benissimo he dobbiamo tramutare le nostre speranze in prestazioni convincenti. La squadra deve andare in campo con fiducia nei propri mezzi».

PARTITE IN CASA – «I nostri numeri casalinghi sono nettamente inferiore a quelli in trasferta. Adesso è importante provare a vincere davanti ai nostri tifosi, per quanto riguarda le gare in trasferta siamo tra le squadre che hanno fatto più punti nei primi 5 campionati europei».

FORMA – «Avrei dato più giorni possibili di riposo, a livello mentale avevamo bisogno di questo stacco. I cinque giocatori di movimento che sono rimasti a casa stanno bene così come i giocatori tornati dalla nazionale ad esclusione di Brahim Diaz che ha ancora qualche problema».