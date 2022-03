Pioli disintegra il tabù Spalletti: prima vittoria in dieci partite. Il tecnico rossonero batte finalmente il collega

La vittoria del Milan in casa del Napoli segna la fine di un tabù per Stefano Pioli.

Per la prima volta in carriera, al decimo tentativo, Stefano Pioli è riuscito a battere Luciano Spalletti in un confronto da allenatori in Serie A.