Pioli sogna questo doppio golpe: svelate le DUE missioni del tecnico per questi ultimi sei mesi. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul Milan di Stefano Pioli svelando come il tecnico abbia ora un doppio grande sogno per gli ultimi sei mesi di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione sulla panchina rossonera.

Per provare a tenersi stretto il Milan coltiva il sogno di tornare in lotta per lo scudetto (è a -9 ma il calendario gli dà un assist) e dopo aver bruciato Rangnick in passato sogna di fare altrettanto con Conte e Thiago Motta.