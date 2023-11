Pioli a Sky: «La situazione infortuni mi preoccupa. Giroud doveva superare il rigore sbagliato»

L’allenatore del Milan Pioli è intervenuto nel pre partita di Milan Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha parlato a SkySport per analizzare il match di Champions League Milan Borussia Dortmund. Le dichiarazioni nel pre-partita.

MANCANZA DI QUALITA’ – «C’è stata meno qualità non perché non siamo riusciti a creare, ma perchè non siamo riusciti a far svoltare la partita andando in vantaggio quando abbiamo avuto le occasioni. Dovevamo difendere meglio sul secondo gol e quando il livello è così alto purtroppo gli avversari sono sempre riusciti a portare l’inerzia dalla loro parte».

SULLA PARTITA – «Siamo partiti bene però poi diventa difficile commentare. Siamo andati sotto, l’abbiamo ripresa e fino al loro secondo gol abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. C’erano le possibilità per segnare qualche gol in più e ci siamo persi dopo il secondo gol».

SUL RISULTATO – «Abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare dalla nostra parte l’inerzia della gara. Loro una volta in vantaggio si sono abbassati e ripartivano molto velocemente. Abbiamo fatto la partita giusta fino al 2-1 loro. A certi livelli certe situazioni le devi sfruttare e noi non abbiamo difeso bene soprattutto in occasione del secondo gol. Anche l’infortunio di Thiaw ha giocato la sua parte».

INFORTUNI – «La situazione infortuni mi preoccupa davvero. Non sono semplici e sono tutti nello stesso reparto. Stiamo lavorando al meglio per superare questo momento delicato e passare il turno non dipende più solamente da noi».

GIROUD – «Si, gli ho parlato. Ma un giocatore di tale esperienza doveva superare quest’episodio. Non è stata la sua migliore serata».