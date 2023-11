Pioli a rischio esonero al Milan? NOVITA’ sul futuro del tecnico rossonero, protagonista insieme alla squadra di un momento negativo

Stefano Pioli a rischio esonero col Milan? Se n’è parlato in questi giorni, visto il momento negativo dei rossoneri…

Secondo Gianluca Di Marzio, però, il tecnico non rischia l’addio anticipato dalla panchina del Diavolo, dato che il patron Gerry Cardinale non sarebbe favorevole a cambi in corsa. Il suo futuro non dipende dalla partita di stasera, bensì da quale sarà il risultato di fine stagione: al termine dell’annata, infatti, ci si siederà al tavolo per capire se proseguire o meno insieme.