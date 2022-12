Pioli ricorda lo scudetto vinto: le sue parole

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricordato lo scudetto vinto coi rossoneri lo scorso 22 maggio: le sue parole

Stefano Pioli, nel corso dell’intervista a Sport Mediaset, ha ricordato così lo scudetto vinto:

«È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni».

