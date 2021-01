Pioli, punto sugli infortuni: «Bennacer e Saelemaekers rientrano a Cagliari»

Nella conferenza stampa della vigilia del match con il Torino, Stefano Pioli ha fatto il punto sulla situazione infortunati

Il Milan sta vivendo una situazione veramente complicata in termini di infortuni. Stefano Pioli in conferenza stampa ha fatto il punto sui giocatori ai box oltre ad Ibrahimovic: «Saelemaekers e Bennacer nelle nostre previsioni potrebbero rientrare con il Cagliari ma li valuteremo giorno per giorno».

Su Kjaer e Calhanoglu: «Hakan ha questa infiammazione alla caviglia e oggi non si è potuto allenare. Vediamo domani in che condizioni sarà e vedremo come poter comportarmi con lui. Kjaer è uscito un po’ affaticato ma oggi si è allenato con la squadra. L’allenamento di domani sarà decisivo».