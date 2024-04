Pioli pronto a lasciarlo in panchina: esclusione a sorpresa per Juve Milan! L’idea del tecnico per la prossima gara di campionato

Stefano Pioli comincia a pensare a quella che sarà la formazione che dovrà schierare dal primo minuto per Juve Milan, match del 34° turno di campionato, in programma per sabato alle ore 18:00. Alcuni dubbi di formazione per il tecnico, che sembra intenzionato a lasciare fuori uno dei calciatori più in forma dei rossoneri.

Come riferito da Sky Sport, infatti, si prospetta l’ennesima partita in panchina per Samuel Chukwueze. Il nigeriano è uno dei più propostivi delle ultime uscite dei rossoneri, ed il suo ingresso anche nel derby contro l’Inter ha contribuito alla reazione nei minuti finali del Diavolo, che ha portato al gol di Tomori.