Pioli, per il centrocampo c’è anche l’ipotesi doppio regista

Pioli, tante idee nella testa dell’allenatore. E con Sandro Tonali si sogna già un centrocampo da spettacolo

La formazione rossonera di partenza dovrebbe prevedere un regista e un centrocampista di contenimento nel 4-2-3-1. Stefano Pioli vorrebbe ripartire dalle certezze del finale di stagione, quando i rossoneri sembravano imbattibili in Serie A. L’arrivo di Sandro Tonali però stuzzica la fantasia del mister rossonero. Tra le tante idee che potranno essere applicate nella prossima stagione, c’è quella di giocare con il doppio regista in mediana: la coppia formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer promette di dare spettacolo in mezzo al campo. Ovviamente per giungere a questo tipo di soluzione i trequartisti dovranno lavorare molto sulla fase di contenimento.