Pioli: «Non dobbiamo farci condizionare troppo dalla partita di andata». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Chelsea. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«A Londra non ci siamo espressi come al solito. Non dobbiamo farci condizionare troppo da quella partita, ma dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani. Il Chelsea è molto forte, ha speso tanto per rinforzarsi. Ha qualità, organizzazione, velocità e intensità. Dovremo essere i migliori possibili».