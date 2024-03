Pioli Milan, società soddisfatta dell'operato del tecnico: ha migliorato già CINQUE calciatori! E Cardinale...

Pioli-Milan, il tecnico rossonero viaggia verso la conferma in vista della prossima stagione: cinque giocatori migliorati esponenzialmente

Come spiegato da Manuele Baiocchini a Sky, il Milan è decisamente soddisfatto dell’operato di Stefano Pioli fino a questo momento. Con il tecnico infatti, rispetto alla scorsa stagione, sono migliorati ben 5 giocatori. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Gabbia è uno dei calciatori che è più migliorato in questa stagione grazie al lavoro di Stefano Pioli. Un altro miglioramento incredibile è quello di Adli, 1484 minuti, decuplicato l’impiego rispetto allo scorsa stagione. Clamoroso poi il dato di Pulisic e Loftus-Cheek. Al Chelsea nell’ultima stagione aveva fatto un solo gol, quest’anno è a 12. Il centrocampista inglese invece ha superato i 2000 minuti ma lo scorso anno non aveva mai segnato mentre quest’anno è già arrivato a quota 9. Ruolo congegnale quello che gli ha cucito addosso Pioli. Per ultimo Jovic: lo scorso anno aveva segnato molto ma quest’anno ha una media gol più alta. Riesce ad essere decisivo pur non essendo titolare».