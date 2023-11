Pioli Milan, non solo i risultati: questo altro aspetto non sta piacendo alla società in questa prima parte di stagione

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla posizione di Pioli, che al momento resta saldo sulla panchina del Milan ma a cui è stato chiesto un cambio di marcia per vedersi confermata la sua posizione.

Secondo quanto si apprende oltre ai risultati un altro aspetto non sta piacendo alla società: quello relativo alla questione infortuni, un capo d’accusa che spesso Pioli dribbla ma che non può che far riflettere sul lavoro atletico del suo staff.