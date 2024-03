Pioli Milan, clamoroso retroscena: ha già raggiunto l’obiettivo stagionale! TUTTI i dettagli

Pioli-Milan, clamoroso retroscena: il tecnico ha già raggiunto l’obiettivo stagionale datogli dal club rossonero

Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico avrebbe infatti già praticamente raggiunto l’obiettivo stagionale datogli dal club rossonero, ovvero la qualificazione alla Champions League (i rossoneri hanno 11 punti di vantaggio sulla quinta a 9 giornate dalla fine).

Proprio per questo la conferma per la prossima stagione è in netta risalita: Cardinale gli ha chiesto di vincere il derby per bloccare l’emorragia dei 5 consecutivi persi.