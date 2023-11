Pioli torna sul primo tempo di Parigi: «Abbiamo fatto una buona partita. Domani dovremo giocare così». Le parole del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato a Mediaset per presentare il ritorno di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole sul primo tempo dell’andata.

PRIMO TEMPO PARIGI – «Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita e che sia stata una gara equilibrata: siamo riusciti anche a togliergli tutto quel possesso palla che di solito hanno. Dobbiamo mantenere alto il livello di qualità e attenzione: dobbiamo restare in partita per 95 minuti. Il Psg può creare pericoli in qualsiasi momento ma anche subirli, dobbiamo saperlo».

