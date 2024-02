Pioli non ha scuse dopo il Monza: tutti gli errori commessi dal tecnico

Pioli non ha scuse dopo il Monza, la Gazzetta dello Sport: «Tutto quello che si poteva sbagliare si è sbagliato». Le parole

«Tutto quello che poteva essere sbagliato ieri sera è stato sbagliato». Apre così la Gazzetta dello Sport dopo la deludente sconfitta del Milan contro il Monza.

Oltre agli errori individuali pesano gli errori di Stefano Pioli. Per la rosea, infatti, il tecnico toscano ha fatto un turnover eccessivo e immotivato: dai cambi sulle fasce, con Okafor e Chukwueze che sono apparsi come fantasmi a Thiaw che non era ancora in forma per partire titolare.