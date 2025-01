Pioli Milan, il tecnico non dimentica i tifosi rossoneri ed il coro a lui dedicato: la risposta del tecnico

Pioli Milan, il tecnico del coro “is on fire” risponde così alla domanda su quale squadra vede più on fire al momento

Stefano Pioli, in quel di Riyad, è stato intervistato dai cronisti presenti in Arabia Saudita. Il tecnico sarà presente questa sera allo Stadio per assistere al derby di Supercoppa con l’Inter. L’allenatore, famoso anche per il coro “Pioli is on fire”, ha risposto così alla domanda su qual è la squadra italiana ad essere on fire in questo momento.

ON FIRE, SOLO IL MILAN PER PIOLI – «Per me on fire deve rimanere solo il Milan, ma credo che l’Atalanta vada presa ad esempio per quello che sta facendo».

L’INTERVISTA DI PIOLI