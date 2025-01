Pioli sul Milan: «Bellissimo ed emozionante incontrare i giocatori. Vi racconto cosa ha fatto Giroud»

Pioli, l’intervista rilasciata ai cronisti presenti in Arabia Saudita. Tante parole nei confronti del Milan e dei suoi ex giocatori

Stefano Pioli, presente questa sera allo Stadio per assistere ad Inter-Milan, è stato intervistato dai cronisti presenti presenti a Riyad. Il tecnico, tra i vari argomenti, ha parlato ovviamente tanto di Milan.

COSA AUGURA AL MILAN – «Al Milan auguro sempre il meglio per quello che ho vissuto con i miei giocatori. Nelle stagioni ci sono momenti belli e momenti brutti, il Milan deve sempre competere per vincere».

LA PROMESSA – «Appena finito il campionato mi sono detto che in Italia non avrei allenato quest’anno, sono stati cinque anni troppo pieni di emozioni».

RIVEDERE I GIOCATORI – «Bellissimo, emozionante. So benissimo cosa ho vissuto con i miei giocatori e con il club. Quello che abbiamo condiviso è stato un percorso bellissimo, pieno di gioie, anche di delusioni, ma abbiamo dato tutto. Mi aspettavo che fosse così emozionante, l’altro giorno avevo i posti vicino alla panchina del Milan e mi sembrava di essere ancora in panchina (ride, ndr). Il rispetto e la condivisione creati in quel di Milanello rimarranno per sempre. Olivier Giroud mi ha chiamato subito dopo aver visto le immagini».

SQUADRA ON FIRE? – «Per me on fire deve rimanere solo il Milan, ma credo che l’Atalanta vada presa ad esempio per quello che sta facendo».