Pioli Milan, Brahim Diaz SVELA: «L’ho sentito per dirgli QUESTO». E racconta il RETROSCENA su Theo Hernandez

Pioli-Milan, Brahim Diaz, ex rossonero, ha svelato di aver sentito il tecnico dopo l’addio al Diavolo: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky, Brahim Diaz ha parlato così dell’addio di Pioli al Milan:

PAROLE – «Sì ho sentito il Mister, gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per me al Milan. Parlo spesso anche con Theo, che è come un fratello per me. Hanno fatto una buona stagione perchè sono arrivati secondi e quindi ancora in Champions, ma il Milan è un grande club che vuole sempre vincere. Dopo il Real Madrid c’è il mio Milan con 7 Champions, è una squadra che rimarrà sempre nel mio cuore».