Pioli a Sky: «Il pareggio non è una vittoria. Scudetto? Guardiamo noi stessi. Ecco cosa mi ha detto Leao sui rigori»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky per analizzare Milan Bologna: tutte le dichiarazioni dell’allenatore

Pioli ha parlato a SkySport per analizzare Milan Bologna.

PAROLE – «C’è il rammarico di non aver vinto la partita. Eravamo riusciti a controllare. È un peccato perchè la prestazione l’abbiamo fatta con tanta generosità e qualità ma purtroppo non è stato sufficiente. Era una partita davvero importante da vincere».

SUI RIGORISTI – «Giroud e Theo sono due ottimi rigoristi. Speriamo di averne altri e realizzarli».

SULLO SCUDETTO – «Guardiamo noi stessi e non siamo contenti. Perchè con questi 3 punti ci sarebbero state tante cose insieme. Era una partita difficile dove noi abbiamo giocato. Dobbiamo ancora crescere su alcune cose».

ASPETTI DA MIGLIORARE – «Se oggi fosse finita 2-1, la nostra convinzione e fiducia sarebbe stata diversa. Sarebbe stata una vittoria che ci avrebbe dato ancora più morale. La prestazione c’è stata come quelle che stiamo facendo da tanto tempo. Il pareggio non è una vittoria. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene concedendo poco. Le partite non finisco al 92esimo e questo sarà ancora un aspetto da migliorare per il nostro futuro».

SU ZIRKZEE – «L’ho seguito dai tempi del Bayern Monaco. Era molto giovane quando l’ho seguito nel Parma. È un giocatore che ha tutto e quindi sicuramente al Bologna sta facendo molto bene».

SU LEAO – «Mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. Non so se lo faremo davvero».