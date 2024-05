Couto Milan, aumenta la concorrenza per il brasiliano! Un club di Serie A tenta il colpaccio: svelato il piano della Juventus

Nei mesi scorsi, il nome di Yan Couto è stato seguito attentamente dal calciomercato Milan e nelle ultime settimane la concorrenza per il terzino del Manchester City, in prestito al Girona, è aumentata.

L’ultimo club, in ordine cronologico, ad interessarsi al brasiliano è stato la Juventus. Infatti, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il terzino 21enne e l’idea di Giuntoli sarebbe quella di prenderlo in prestito dopo che Couto avrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 col City.