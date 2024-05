Taremi Milan, Conceicao prende posizione sul FUTURO della punta: cosa ha detto il tecnico del Porto

Taremi-Milan, Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha commentato la situazione dell’attaccante iraniano: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha fatto il punto sul futuro di Taremi, attaccante ad un passo dal calciomercato Milan la scorsa estate:

PAROLE – «Queste voci non aiutano i calciatori. Non voglio prendermela con la stampa in generale ma piuttosto concentrarmi su quello che sta accadendo in questo caso. Lui ha un contratto col Porto, poiché è un professionista come tutti gli altri, devo guardarlo allo stesso modo dei suoi compagni. Ero anche un giocatore, per cui so bene quanto sia importante e giusto da parte mia farlo».