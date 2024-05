Fonseca Milan, il tecnico TUONA: «Io al Marsiglia? Totalmente FALSO! In questo momento...»

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese ha chiarito in conferenza stampa: nessun accordo con il Marsiglia. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, accostato alla panchina del Milan per la prossima stagione, ha dichiarato:

PAROLE – «Quello che è emerso ieri non è vero. Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e deciderò dopo. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza. In questo momento tutto è possibile, tutto».