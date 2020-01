Pioli: «Leao e Ibra sono complementari, il mercato ci distrae»

Stefano Pioli, intervistato al termine della partita contro il Cagliari, ha commentato la prestazione dei suoi

Per il Milan è arrivata finalmente la vittoria dopo tanta astinenza. Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport al termine della partita contro il Cagliari, ha commentato la prestazione dei suoi: «Sicuramente oggi siamo stati più concreti ed efficaci rispetto alle ultime partite, Ibrahimovic ci dà un punto di riferimento importante ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per perfezionarci. Credo che sia necessario sfruttare le caratteristiche dei giocatori, abbiamo bisogno di giocatori come Leao e Castillejo che vanno in profondità e attaccano gli spazi: si può fare meglio, la squadra ha dimostrato di voler lottare e soffrire insieme».

Sulle prossime partite: «Ci aspetta un girone di ritorno importante per il nostro futuro. Ero preoccupato per le condizioni di Ibrahimovic perché non giocava da tanto tempo, è sempre molto disponibile e positivo verso i compagni: non può far altro che crescere, il vero Zlatan lo vedremo tra qualche partita. Vuole dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione, lavorando come sta facendo farà sicuramente del bene per tutti».

Sulla nuova coppia d’attacco: «Leao e Ibrahimovic hanno le caratteristiche per giocare insieme, soprattutto il primo ha quella accelerazione giusta per attaccare in profondità. Serve sacrificio e il lavoro di tutti. Anche Piatek potrebbe giocare assieme a Ibrahimovic, ma dipende da varie situazioni. Paquetá sta lavorando bene, ma ho dovuto fare delle scelte: non ci sono sirene di mercato. Vuoi o non vuoi, qualche distrazione è dovuta al calciomercato, spero finisca presto. Non so cosa potrà succedere. Con Boban e Maldini ci confrontiamo sempre alla fine delle partite, non c’è ancora nulla di definito sui nuovi innesti».