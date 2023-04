Pioli elogia Krunic: «Fa giocare bene chi gli sta intorno»

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Empoli Stefano Pioli ha speso parole importanti per Rade Krunic

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Empoli Stefano Pioli ha speso parole importanti per Rade Krunic. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

«Credo che ci sono cose che in campo non vengono spiegate da immagini e numeri. Fa giocare bene chi gioca vicino a lui. È intelligente e occupa spazi con e senza palla. Non mi importa se non viene esaltato, io so che è importante».