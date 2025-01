Pioli a Radio TV Serie A: «Dopo il Milan ho avuto un paio di occasioni in Italia. Ho scelto l’Al Nassr per questo motivo»

Condividi via email

Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A e ha raccontato un retroscena legato al suo periodo successivo all’addio al Milan

Mister Stefano Pioli, ai microfoni di Radio TV Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sul periodo post addio al Milan:

LE PAROLE – «Quando ho lasciato il Milan ho avuto un paio di occasioni in Italia e una in Francia, ma appena ho lasciato il Milan non mi sentivo pronto. Poi però è arrivato questa offerta dell’Al Nassr. Nella proposta c’era forza motivazionale, di crescita, di sviluppo e di crescita economica. Dopo il Milan onestamente cercavo qualcosa di internazionale, provare qualcosa di diverso, di nuovo»