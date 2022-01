Pioli: «Formazione? Domani gioca Giroud e in porta...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset su alcune scelte di formazione:

GIOCA GIROUD – «Sì. Ibra non ci sarà, è un peccato perchè ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani».

CHI GIOCA IN PORTA – «Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani».

REBIC – «Tutti coloro che sono reduci da infortunio hanno bisogno di allenarsi, ma anche di giocare per mettere minuti nelle gambe».

