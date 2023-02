Pioli «Ibrahimovic out in Champions? Ecco il motivo»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, durante la conferenza stampa odierna ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«L’unione di intenti c’è sempre stata, giocare come abbiamo giocato negli ultimi 3 anni è stata una scelta precisa. Ora abbiamo deciso di soffermarci sui nostri errori per migliorarli. Ibrahimovic? Sempre avuto un’importanza tangibile, ieri con noi ha fatto una piccola parte, purtroppo per lui le due partite col Tottenham arrivano presto e non sappiamo quando sarà al 100%. Spero che possa tornare ai suoi livelli, sta provando a rientrare e spero per quello che sta facendo che possa tornare a giocare al suo livello».

