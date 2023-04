Pioli: «I francesi del Milan? Di loro vi dico questo»

Intervistato da L’Equipe, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è raccontato prima della sfida di Champions, le sue parole

I FRANCESI ROSSONERI – «Con Giroud sapevo che avremmo lavorato bene insieme: è un gran giocatore, di squadra, generoso, sempre positivo. Theo Hernandez può ancora migliorare, perché ha margini enormi, ma deve convincersene. Maignan? Rispetto a quando l’ho visto con il Lille in Europa League, di è rivelato anche migliore di quel che pensassi. È meticoloso, vuole sempre migliorare: è uno sfinimento per l’allenatore perché esigente, ma è anche motivato. Kalulu? Una gran sorpresa. Non ha mai mollato, migliora sempre e non è ancora finita»