Pioli, l’ex Milan guarda con interesse alla Serie A: storia con l’Al Nassr ai titoli di coda, due le squadre sul tecnico

Pioli, l’ex tecnico del Milan può tornare in Serie A vista la storia ai titoli di coda con l’Al Nassr: su di lui ci sono Roma e Juventus per la prossima stagione

Come riferito da Repubblica, un tecnico ex Milan potrebbe tornare in Serie A a giugno.

L’avventura di Pioli con Al-Nassr è ai titoli di coda. Non è il preferito della Roma ma in caso di mancata chiusura con i tecnici studiati fin qui il suo nome può tornare in corsa in modo prepotente. È ancora in corsa, Pioli, anche per la Juventus.