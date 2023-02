Pioli e il punto sugli infortuni: ecco come stanno Tomori, Bennacer e Maignan

Stefano Pioli, in conferenza stampa prima del Torino, ha fatto il punto sugli infortuni di Tomori, Bennacer e Maignan

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, Stefano Pioli ha parlato così di Tomori, Maignan e Bennacer:

«Maignan sta procedendo bene, ha ricominciato a lavorare sul campo anche se non con la squadra. La cicatrice sta procedendo bene. Bennacer e Tomori non saranno disponibili domani ma ci saranno col Tottenham in Champions. Ogni partita ha una preparazione diversa, domani avremo posizioni diverse rispetto al derby dove avevamo deciso di rimanere più bassi ma poi non ha funzionato la pressione sugli avversari e la gestione della palla. Meglio nella ripresa, abbiamo lavorato su alcune situazioni».

