Pioli e i “problemini” in casa: «Deve essere uno stimolo»

Il bilancio tra vittorie in casa e in trasferta per il Milan non è uguale, ecco le parole del tecnico rossonero sul tema

Il bilancio tra vittorie in casa e in trasferta per il Milan non è uguale, ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa sul tema:

«Le ultime due partite che abbiamo giocato a San Siro non siamo riuscite a vincerle deve essere uno stimolo, mi riferisco soprattutto ai pareggi contro il Verona e il Parma. Migliorare il nostro andamento in trasferta è difficile perché abbiamo quasi sempre vinto».