Pioli a Milan Tv: «Non dobbiamo cambiare questo atteggiamento, sul gol..»

Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Milan Tv, ecco le parole dell’allenatore rossonero:

TATTICA – «Abbiamo dei concetti chiari nella nostra fase di costruzione, Mike e Leao sono stati perfetti, una soluzione in più per essere imprevedibili»

MEZZI FALLI – «Dobbiamo equipararci agli altri campionati, fischiare meno i mezzi falli così i giocatori si butteranno meno e le partite saranno più spettacolari. Io sono per il tempo effettivo»

NAPOLI INTER – «La partita l’ho vista, perchè affronteremo ancora l’Inter in Coppa Italia e dobbiamo affrontare il Napoli in campionato. C’eravamo detti che qualsiasi risultato fosse uscito non avremmo cambiato atteggiamento, c’è ancora tanto da fare la strada e lunga e bisogna partita dopo partita»