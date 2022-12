Stefano Pioli ha rilasciato dal ritiro di Dubai una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan, parlando dei prossimi impegni

Stefano Pioli ha rilasciato dal ritiro di Dubai una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan, parlando dei prossimi impegni:

Su come vede la prossima parte di stagione – «Vedo tutte le possibilità di essere competitivi ad alto livello, abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo capito quanto è bello vincere ma anche quanto si deve lavorare per arrivare a queste vittorie, abbiamo una consapevolezzza diversa, abbiamo la volontà e la determinzaione di cercare di migliorare il nostro livello di gioco e di performance, sia a livello individuale che di squadra. Abbiamo lavorato bene a Milanello, poi anche qua; le amichevoli che abbiamo fatto, di alto livello e con avversari più pronti, ci hanno già dato ritmo e indicazioni sulle quali stiamo lavorando: abbiamo un focus su un paio di situazioni tattiche precise. Ci dobbiamo far trovare pronti per il 4 Gennaio»