Milan, cosa ti manca per essere al top in Europa? La ricetta di Pioli: «Ti devi abituare a questo»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Milan contro il Frosinone. Le parole su cosa manca ai rossoneri per essere al top

Le parole di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Milan contro il Frosinone. L’allenatore rossonero ha così risposto alla domanda su cosa manca ai rossoneri per essere al top in Europa

COSA MANCA PER ESSERE SEMPRE AL TOP IN EUROPA – «È mancata concretezza e fortuna in un girone difficilissimo. In generale per stare lì sempre ti devi abituare, noi stiamo cercando di abituarci».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE MILAN