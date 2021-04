Pioli, decisione importante da prendere: a Roma ci si gioca il futuro e non c’è più margine di errore dopo la sconfitta con il Sassuolo

MANDZUKIC O LEAO- Secondo quanto riportato da Gazzetta dello sport, il tecnico rossonero starebbe pensando ad una novità importante per sostituire Ibrahimovic ma non solo. Contro la Lazio anche Leao potrebbe essere sostituito, potrebbe dunque toccare a Mandzukic, con il portoghese che andrebbe in panchina. Per il croato si tratterebbe del debutto da titolare in campionato.