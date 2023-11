L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Fiorentina: queste le parole del tecnico

SU CAMARDA – «Francesco ha talento, freschezza. Sarà un’esperienza molto formativa per la sua crescita. Lui dovrà fare il suo percorso che sarà fatto di piccoli passi ma anche se sa di aver talento è umile. Ben voluto da me e nello spogliatoio. Non sarà la partita di oggi che lo farà sentire arrivato, è troppo intelligente».

SULLA PROSSIMA PARTITA – «So benissimo quali sono i rischi del mio mestiere. Devo sempre preparare la prossima come quella più importante, anche se non penso mai che la prossima sia l’ultima».

SULLA PRESTAZIONE – «La testa di questa sera non poteva essere quella di inizio stagione. Abbiamo fatto una partita giusta se vediamo il momento che stiamo vivendo. Sono convinto che la squadra sia competitiva ma bisogna guardare i momenti. Dovevamo fare questo tipo di partita e non ho dubbi che il gruppo sia coeso e ambizioso».

SU CHUKWUEZE – «Chukwueze è arrivato per ultimo. Quando si stava riprendendo ha avuto un infortunio. Stasera mi è piaciuto ma è un giocatore di qualità e sono sicuro che crescerà».

SU JOVIC – «Jovic ha fatto una buona partita. È un peccato che non abbia segnato il gol ma vogLio qualcosa in più. Deve scattare qualcosa in lui perchè ha davvero grande talento. Deve pretendere di più da se stesso».