Pioli con un grande dubbio in vista della gara contro il Genoa

Stefano Pioli inizia a pensare alla gara contro il Genoa. Nella prossima giornata il Napoli affronterà l’Inter, un’occasione per il Milan per allungare nella lotta Champions. L’attacco sarà spuntato, visto che Ibrahimovic dovrebbe ricevere almeno una giornata di squalifica nonostante il ricorso.

Per il mister rossonero l’ipotesi più accreditata è quella di schierare Rafael Leao come prima punta. Le alternative sono Rebic (che però dovrebbe partire a sinistra) o Mandzukic (in ritardo di condizione.