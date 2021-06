Pioli con un dubbio sul mercato, dovrà fare una scelta per l’attacco

Pioli, Uno dei snodi fondamentali del mercato rossonero sarà la fascia destra d’attacco. Paolo Maldini è già al lavoro per risolvere la lacuna

PIOLI – Uno dei snodi fondamentali del mercato rossonero sarà la fascia destra d’attacco. Paolo Maldini è già al lavoro per risolvere la lacuna nella rosa di Pioli. Purtroppo nelle scorse settimane non è stato trovato l’accordo con l’obiettivo numero uno Thauvin.

Sono in corso dei dialoghi tra i dirigenti e Pioli per capire quale nuovo profilo valutare. Il dubbio è tra un esterno alto come Saelemaekers oppure un attaccante esterno che sappia puntare l’uomo.