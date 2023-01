Pioli annuncia cambiamenti: le parole del tecnico

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha annunciato alcuni importanti cambiamenti a livello tattico tra i rossoneri

In conferenza stampa dopo Milan-Sassuolo, Stefano Pioli ha ammesso:

«Sarebbe da parte mia sciocco continuare sulla strada che non ci sta portando risultati, quindi sia a livello tattico che a livello mentale qualche cosa farò. I giocatori non sono svogliati e disattenti, ma stanno vivendo un momento difficile. È una sconfitta molto pesante, si avvicina a quella di Bergamo: lì ci compattammo e siamo ripartiti. Sicuramente non rivinceremo il campionato, ma riandare in Champions è fondamentale».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA