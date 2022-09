Pioli: «Adli mezzala? Non è un atteggiamento percorribile». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di un possibile cambio modulo del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«In questo momento no, non ho provato Adli mezzala. Non è un atteggiamento percorribile».