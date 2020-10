Pioli a Sky: «Europa o Champions? Possiamo puntare ad entrambe»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha così parlato della sfida in programma domani sera contro il Celtic in Europa League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha così parlato dell’infortunio alla caviglia subito da Hakan Calhanoglu in allenamento: «Ha avuto questo infortunio alla caviglia. Oggi stava un pochettino meglio. Non sarà della gara e dovremo analizzare la situazione giorno dopo giorno».

RITORNO IN EUROPA – «E’ chiaro che l’Europa faccia parte della storia del club. È normale giocare in Europa per il Milan. Adesso vogliamo rimanerci a lungo, fino in fondo dopo aver affrontato dei preliminari lunghi e faticosi».

TURNOVER – «Il derby ci ha portato via tantissime energie, sia mentali sia fisiche. Come sempre, in questo periodo, avremo il blocco di tre settimane con tante partite ravvicinate e competitive. Schiererò giocatori pronti mentalmente e fisicamente, perché l’avversario vorrà partire forte a sua volta all’esordio nel girone di Europa League, oltre ad avere caratteristiche di intensità fisica».

CAMBIO DI MODULO – «Mi reputo un allenatore elastico e penso che sia importante mettere i giocatori giusti al posto giusto. Abbiamo trovato un equilibrio con questo sistema di gioco, ma questo non vuol dire che siamo preclusi ad altre situazioni».

OBIETTIVO – «Noi siamo il Milan e dobbiamo fare bene dappertutto. Pensare di vincerle tutte, anche se non sarà né facile né possibile, ma non siamo nelle condizioni di puntare su solo un obiettivo. C’è un gruppo coeso, forte e volenteroso. Abbandoniamo il campionato, soddisfatti della vittoria ma pensiamo alla gara di domani sera».

IBRA – «La squadra sta bene, perché è la testa che comanda le gambe. Zlatan sta bene, così come i suoi compagni. E deciderò la formazione domani mattina».