Pioli a MilanTV: «Porto avversario esperto, due sfide determinanti»

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV in vista del prossimo match contro il Porto

Stefano Pioli parla alla vigilia di Porto Milan ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

SUL PORTO – «Sarà una partita difficile perché affrontiamo un avversario molto solido, esperto e che sa come interpretare questo tipo di partite. Un avversario compatto, veloce. Il Milan deve giocare bene. Se giochi meglio del tuo avversario hai chiaramente più possibilità di vincere. Noi abbiamo fatto delle buone prestazioni, ma la classifica piange. Per questo dobbiamo mettere in campo una prestazione molto attenta, vogliamo tornare a casa con un risultato positivo.»

SULLA SQUADRA – «Siamo una squadra competitiva, una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo anche in Europa. Alla fine il risultato ci è mancato in queste prime due partite. Dobbiamo avere attenzione e lucidità: a questi livelli i dettagli fanno la differenza.»

SUL DOPPIO MATCH CON I PORTOGHESI – «I due scontri diretti con il Porto saranno determinanti per la classifica finale. Due giornate sono già passate, le prossime due saranno importanti. Per questo ci siamo preparati per affrontare una partita importante.»

SULLA CRESCITA DEL GRUPPO – «Questa squadra è sempre stata molto brava a portarsi via esperienze importanti per la propria crescita da ogni singola partita. Abbiamo commesso errori nelle prime due, li abbiamo analizzati e valutati. Se vogliamo raggiungere un certo livello dobbiamo sbagliare il meno possibile.»