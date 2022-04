Pioli a MilanTV: «Ho dei giocatori forti, fossi in loro sarei arrabbiato»

Stefano Pioli parla ai microfoni di MilanTV nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

PARTITA – «L’abbiamo ripresa bene, con idee e lucidità. C’erano le situazioni giuste per vincerla. I miei giocatori sono forti dal punto di vista mentale, non mollano mai. L’inizio non è stato come ci aspettavamo, ma la reazione è stata da gruppo forte.»

TIFOSI – «Sono fantastici, difficile spendere altre parole. Ci danno un sostegno, tutte le energie che mettiamo se le meritano.»

GRUPPO – «Ho detto ai miei giocatori prima del match che se fossi al loro posto sarei arrabbiato, perchè meritano molta più riconoscenza per quello che hanno fatto in questi due anni. Io sono abituato, ma non siamo lì per caso. Devono continuare con questa determinazione. Non saremo mai perfetti, ma abbiamo uno spirito che ci rende orgogliosi.»

FINALE – «La cosa bella è dare e ricevere molto, ci riempie di orgoglio. Nel finale abbiamo forzato troppo, ma volevamo a tutti i costi vincere. Davanti avevamo giocatori forti e volevamo metterli in possesso palla.»

SQUADRA LIBERA – «Non credo che possiamo essere leggeri, ma è giusto così. Abbiamo dimostrato di poter giocare con ferocia e determinazione. Nelle ultime partite di campionato gli aspetti tattici lasciano il tempo che trovano, è importante sapere dentro che quella palla può essere quella giusta. Non è un caso quel gol di Tonali nel finale, abbiamo capito che ogni pallone può essere quello buona. Poi siamo giovani, è normale che sentiamo la tensione.»