Pioli a Milan Tv: «Problema di testa, come non si può vedere il fallo di mano?»

Le parole di Stefano Pioli a Milan Tv, dopo Milan Udinese:

PARTITA – «Prestazione a inizio secondo tmpo non era quella che volevamo fare, ci siamo abbassati troppo»

EPISODIO – «Irregolare, colpa non dell’arbitro ma del Var. Si può vincere 1 a 0 anche quando non si è brillanti, ma questo cambia il risultato»

PROSSIMI IMPEGNI – «Non è che questa fosse meno importante, poi è chiaro che il derby è il derby»

PRESTAZIONI – «Stiamo facendo meno bene del solito ,non abbiamo continuità per vincere partite così difficili. Abbiamo avuto poca qualità. Testa o gamba? In questo momento più di testa, sentiamo il momento ma i ragazzi devono gestire questo tipo di pressioni, dobbiamo salire questo ultimo gradino»

RISPETTO PER IL MILAN – «Errori che stiamo pagando a caro prezzo, il fallo di mano c’è. L’arbitro può non vederlo ma non si può non vedere al Var e non si può giocare solo 45′ di gioco effettivi».