Pioli a Milan Tv: «Non è il risultato che volevamo, difficile vedere Tomori al derby»

Le parole di Stefano Pioli a Milan Tv

LA PARTITA – «Mancato solo il gol a noi, non la prova della squadra, seria, energica, decisa, con tanti duelli e contrasti vinti. Ci è mancato l’ultimo passaggio, il controllo e il campo non ci ha aiutato. Un risultato parzialmente positivo, non è quello che volevamo ma le abbiamo provate tutte»

REAZIONE – «Soddisfatto, prestazione fatta in tutto e per tutto, era un attimo concedere qualcosa ad avversari pericolosi ma siamo stati attenti, equilibrati e lucidi, abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a concretizzare»

SOSTA – «Difficile dire se arriva al momento giusto ma questo è il calendario. Riposeremo un paio di giorni e riprenderemo a lavorare, aspettiamo di sapere quando giocheremo il Derby. Molto difficile che Tomori sarà in campo»

COSA MANCA – «Non manca coraggio, forse la scelta giusta al momento giusto. Se vogliamo dare uno spettacolo migliore ci vorrebbe un campo in condizioni migliori»

SCELTE SBAGLIATE – «Nelle transizioni e negli ultimi metri abbiamo fatto scelte sbagliate, non siamo riusciti ad essere lucidi e concreti. Abbiamo gestito bene la fase di non possesso, lavorando tutti tanto e bene»