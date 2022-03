Pioli a Milan Tv: «Il campionato è ancora lungo, non possiamo sognare dobbiamo lavorare»

Le parole di Stefano Pioli a Milan Tv, dopo Napoli Milan

ESULTANZA – «Giusto festeggiare con i tifosi, ci sostengono sempre. Vale tre punti come le altre, ma quando si vince giusto festeggiare insieme»

NAPOLI – «Il Napoli ci ha fatto lavorare tanto, devo fare i complimenti alla squadra, non abbiamo mai mollato è così che si vince, dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità che sono evidenti è 1 anno e mezzo che lottiamo con le grandi. Siamo felici, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo mantenere questo livello»

CRESCITA – «Tutte le partite per noi sono un o step, soprattutto quelle dove abbiamo commesso errori. Anche questa partita farà parte della crescita, analizzeremo cose positive e negative, il campionato è ancora lungo. Abbiamo preso punti sulla quinta in classifica e siamo contenti, per le altre posizioni ci sarà da lottare»

BENNACER – «Sta avendo prestazioni di alto livello con continuità, ha grandi abilità tecniche tattiche e fisiche, con i 3 centrocampisti abbiamo fatto un lavoro importante»

CALENDARIO – «Non possiamo sognare, dobbiamo lavorare tanto se vogliamo compiere un’impresa e dimostrare nelle prossime di essere saliti di livello e affrontare tutte le partite con qualità, in Italia tutte le partite sono delicate».